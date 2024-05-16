فيلم عالماشي احتل المرتبة الرابعة وحقق أمس 48 ألف جنيه فقط

احتل فيلم عالماشي بطولة الفنان على ربيع بدور العرض، المرتبة الرابعة والأخيرة في قائمة إيرادات الأفلام المُنافِسة في دور العرض، وحقق إيرادات ضعيفة أمس.

إيرادات فيلم عالماشي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ الفيلم حقق أمس 48 ألف جنيه، وجاء في المركز الرابع بين الأفلام الأخرى المنافسة، مشيرا إلى أنّه مهدد بالانسحاب من دور العرض.

أحداث فيلم عالماشي

تدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي مليء بالفانتازيا من خلال شاب كسول جدًا يصاب بمرض نادر يجبره على الحركة والسير باستمرار الأمر الذي يجعل حياته مهددة بالخطر حال توقفه، ما يضعه في مواقف صعبة كثيرة.

أبطال فيلم عالماشي

شارك في بطولة فيلم عالماشي كل من علي ربيع، آية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد رضوان، عبدالله مشرف، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، إنتاج يوسف الطاهر.