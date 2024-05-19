توفير سيارات لشفط المياه وإزالة المخلفات في قرية الروضة بمركز ملوي

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسباب الشكاوى، والتواصل الدائم من رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال.

توفير سيارات شفط المياه وإزالة المخلفات

شدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بتوفير سيارات شفط المياه وإزالة المخلفات، ورفع كفاءة وتطهير غرف التفتيش، وإصلاح نظام الصرف في استجابة فورية لشكوى سكان العمارات الأولى بالرعاية في قرية الروضة بمركز ملوي، حيث جاءت الشكوى بعد تضرر الأهالى من وجود انسداد في مواسير الصرف، مما أدى إلى طفح في خزانات الصرف الصحي بالعمارات، و تم إزالة أسباب الشكوى بشكل سريع وفعال.

إصلاح كسر في ماسورة مياه الشرب بمركز سمالوط

وفي ذات السياق ، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إصلاح كسر في ماسورة مياه الشرب بشارع طراد النيل في حي شرق المدينة، والتعامل الفوري مع الشكوى من خلال مسؤولي شركة المياه باستخدام معدات شفط المياه وتحويلها إلى الصرف الصحي، وتم إزالة الشكوى وعودة حركة المواطنين والسيارات إلى طبيعتها.