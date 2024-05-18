محافظ المنيا: توريد 238 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توريد 238 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون بمراكز المحافظة، منذ بداية موسم الحصاد.

التحقق من جودة الأقماح

وأشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة جهزت 42 موقعا تخزينيا لاستيعاب الإنتاج الكلي للمحصول، مؤكدا أن المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 216 ألف فدان هذا العام.

وشدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، حيث كلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل بالصوامع.

متابعة الدورية لأعمال توريد القمح

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل غير قانوني، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين.

وأشار إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين خلال التوريد، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.