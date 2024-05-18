«الزراعة» تطلق 6 قوافل بيطرية لدعم مربي الماشية في المنيا وبني سويف

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، إطلاق 6 قوافل بيطرية مجانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بمحافظتي المنيا وبني سويف، لدعم مربي الماشية.

قوافل بيطرية في المنيا وبني سويف

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل التي بدأت أعمالها اليوم السبت تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري، مشيرا إلى أن هذه القوافل تقدم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير، كما يتم تقديم العلاج المناسب لجميع الحالات التي تعاني من مشاكل تناسلية وكذلك خدمات التلقيح الاصطناعي للحيوانات الجاهزة للتلقيح بالمجان، ما يساهم في زيادة أعداد الولادات من الحيوانات المختلفة، وكذلك الأخذ في الاعتبار التحسين المستمر للسلالات والذي يتحقق من جودة السائل المنوي المستخدم في التلقيح وكذلك الصفات المتميزة في انتاج الألبان واللحوم.

تحسين صحة المواشي

وأضاف مدير المعهد أن القوافل تقوم أيضا بإجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش، ما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الأمراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تقديم التحصينات غير السيادية بالمجان وكذلك تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

ندوات توعية وإرشاد

وأوضح أنه يتم على هامش القوافل تكثيف الدور الإرشادي والتوعوي لمربي الماشية، لحماية الحيوانات من خطورة الحرارة على حياة الحيوان، وكذلك تأثيرها السلبي على الإنتاج والتناسل، وتشمل هذه الإرشادات ضرورة الاهتمام بالحظائر، من حيث الظل والتهوية، مع ضرورة تقديم الماء البارد للحيوانات على مدار اليوم، والاهتمام بتقديم الأعلاف الخضراء سهلة الهضم في الصباح الباكر، وفي المساء مع تجنب تغذية الحيوانات أثناء فترات الحر الشديد.