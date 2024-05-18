حملات مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في مراكز البحيرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار حملة تطهير شبكات وغرف وبيارات الصرف الصحي في جميع مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وذكر المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الحملة تشمل جميع المناطق الساخنة بهدف القضاء على مشكلة الطفوحات الناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد على الشبكات، خاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التطهير

وأكد «نشأت»، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين خدمات الصرف الصحي، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، مشددا على أهمية التزام الجميع بالاستخدام الرشيد لشبكات الصرف الصحي لتجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التطهير والصيانة، لضمان الكفاءة والجودة العالية في الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة شاملة لمتابعة وصيانة جميع شبكات الصرف الصحي بانتظام، وأنها لن تدخر جهدًا في تحسين البنية التحتية وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

تدفق المياه بسلاسة

وأفاد رئيس الشركة بأن تطهير شبكات ومحطات الصرف الصحي يعد من العمليات الحيوية للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، لافتا إلى أن تطهير الشبكات بشكل دوري يسهم في منع تراكم المواد الصلبة والشوائب التي قد تؤدي إلى انسدادات وطفوحات، مما يحافظ على تدفق المياه بسلاسة وان عمليات الصيانة الدورية والتطهير تضمن عمل شبكات الصرف الصحي بكفاءة عالية، مما يقلل من تكاليف الإصلاحات الطارئة ويحسن استدامة البنية التحتية.