طرح شقق نقابة المهندسين 2024 خلال أيام.. اعرف التفاصيل

كشف طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن طرح سكني جديد في شقق نقابة المهندسين 2024 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بالنقابة قريبا جدا، وستكون بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

شقق نقابة المهندسين 2024

وقال النبراوي، لـ«الوطن»، إنّه فيما يخص شقق نقابة المهندسين 2024 فإنّ النقابة ستطرح قريبًا جدًا شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر في المشروع الخاص بالنقابة، وستكون بأسعار مناسبة جدا، وخدمات متكاملة، ويجرى الآن مناقشة الأمر في مجلس النقابة، وستُعلن التفاصيل الخاصة بالأسعار ونظام التقسيط بعد موافقة المجلس بشكل نهائي.

وحدات إسكان نقابة المهندسين

كانت نقابة المهندسين أعلنت طرح 212 وحدة سكينة بالقاهرة الجديدة بنظام القرعية العلنية، وتراوحت أسعارها بين 19 ألفا و500 جنيه للمتر المسطح للدور الأرضي، و20 ألف جنيه للمتر المسطح للدور المتكرر، وتضمت توفير طرق سداد وتسهيلات مختلفة، وتم حجز الوحدات بنظام القرعة العلنية.

وأعلن طارق النبراوي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن النقابة ستطرح شقق نقابة المهندسين 2024 في الربع الأول من العام، إذ سيتم طرح 250 وحدة في جنوب الأحياء بالسادس من أكتوبر في العام الحالي، كما أنّه تتوافر مرحلة جديدة من وحدات الإسكان بكومباوند باراديس، ومشروعات سكنية جديدة بمدينة العبور بواقع 12 عمارة.