محافظ قنا: تمويل 2144 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بـ102 مليون جنيه

أكد عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2024، تم تمويل 2144 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 102 مليون و44 ألفا و108 جنيهات، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

توفير 501 فرصة عمل

وأضاف «عبد الباقي»، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 31 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 46 مليونا و321 ألفا و223 جنيها، وفرت 501 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2113 مشروعا بتمويل قدره 55 مليونا و722 ألف و885 جنيها، وفرت 3559 فرصة عمل.

وذكر «عبدالباقي»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.