نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة تشجع المشروعات الصغيرة.. والعمل شعار المرحلة

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إننا نوجه التهنئة بمناسبة عيد العمال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عامل وعاملة على أرض مصر بالتحية والتقدير لما يقومون به من تضحيات كبيرة لمساندة الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد العمال.

احتفالية عيد العمال

وأضاف عيش لـ«الوطن»: «إننا نأمل من الفترة القادمة من الرئيس السيسي استكمال الجهود التي يبذلها، ويصدر القرارات التي من شأنها تسهيل عملية التصدير حتى يتم الحصول على الموارد الدولارية اللازمة، والخروج من الأزمة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات الدولة المختلفة وعمال مصر بشكل كبير، فالعمل ثم العمل ثم العمل، لأن هذا هو الشعار الذي سوف نرفعه في المرحلة القادمة».

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إلى تبنيهم الاستراتيجية الخاصة بعملية التصدير، ويعتبر هذا من القطاعات الواعدة في عملية التصدير والحصول على العملة الأجنبية بما تساهم في رفع مستوى المعيشة وتعود بالنفع على المستوى الاقتصادي للدولة والعمال.

تشجيع المشروعات الصغيرة

وأشار خالد عيش أنه على الدولة أن تأخذ حذوها في تشجيع المشروعات الصغيرة خاصة وأنها في المرحلة القادمة سوف تقوم بعملية إعادة هيكلة لأغلب القطاعات، وبالتالي لابد أن يكون هناك حزمة من القرارات التي تساهم في تشجيع المشروعات الصغيرة، بحيث نساعد الشباب الواشك على التخرج من الجامعات خلال المرحلة القادمة بالتفكير خارج الصندوق، مما يؤثر بشكل إيجابي على الدولة والعمال ككل.