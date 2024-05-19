مونتيري يبحث عن بطاقة التأهل لنهائي مرحلة الختامية بالدوري المكسيكي

يحل فريق مونتيري ضيفا على كروز آزول على ملعب «سيوداد دي لوس ديبورتس»، بنصف نهائي المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر غد الاثنين بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة الذهاب التي جمعت بين كروز آزول ومونتيري على ملعب «بي بي في أيه»، وخسر الأخير بهدف دون رد، أحرزه اللاعب كارلوس روتوندي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول من أسيست من زميله ألكسيس جوتيريز.

أمريكا يحجز بطاقة التأهل لنهائي المرحلة الختامية

وكان كلوب أمريكا، حجز بطاقة التأهل لنهائي المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، بفوزه على نظيره جوادالاخارا، بنتيجة 1-0، أحرزه اللاعب رييس في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على «ملعب أزتيكا» في إياب نصف النهائي، مستفيدا من تعادله سلبيا في لقاء الذهاب على «ملعب أكرون»، ليفوز بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بهدف دون رد.