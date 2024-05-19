مسابقة لأفضل بحث للشباب بمجالات ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان في 2024

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مسابقة أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر في مجالات «ثقافة القانون، والمواطنة، وحقوق الإنسان» لعام 2024، والتي تطرحها لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

الجوائز

يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو التالي:

- الفائز الأول: 10 آلاف جنيه.

- الفائز الثاني: 8 آلاف جنيه.

- الفائز الثالث: 5 آلاف جنيه.

ويتمّ تكريم الفائزين الثلاثة بشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة، وكذلك نشر البحث في مجلة ثقافة قانونية التي تصدرها اللجنة، كما يتم تسجيل موجز البحث من جانب الباحث في إحدى حلقات مبادرة (وعي بالقانون) المذاعة عبر قناة يوتيوب وموقع المجلس الأعلى للثقافة.

شروط المسابقة

- أن يكون سن الباحث بين 20: 40 عامًا.

- عدد صفحات البحث من 15: 20 صفحة من القطع المتوسط (300 كلمة في الصفحة) وفي حدود 5 آلاف إلى 6 آلاف كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية.

- أن يكون البحث على برنامج (word)، وبلغة عربية عربية سليمة، على أن يكون حجم الخط (14)، ونوع الخط (Traditional Arabic).

- مقاس الصفحة (A4)، وبهامش مقداره 2.5 سم من كل جانب، وبهامش مقداره 3.5 سم من الجانب الأيمن.

- يكتب اسم الباحث على صفحة الغلاف: عنوان البحث، الاسم، الصفة، الكلية، والمشرف على البحث إن وجد.

- أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي، معتمداً على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية.

- ألا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل.

- أن يكون البحث غير منقول أو مقتبس، وألا يتجاوز نسبة الاقتباس 10%.

- أن يتضمن البحث ملخصاً باللغة العربية بما لا يتجاوز 250 كلمة.

- أن يكون البحث موثقاً بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي.

- أن يحتوي البحث على أصالة علمية، وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول.

- أن يكون العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة، مستخدماً علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيق للسلامة اللغوية.

- يتم توثيق أي ترجمة من مراجع أجنبية بأية لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي، وليس المنقولة منه تلك الترجمة.

- لن ينظر إلى الأعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء أسباب.

شروط إرسال الأبحاث

- يتم إرسال البحث المشارك نسخة ورقية من الباحث ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة (CD) يقدمها الباحث لإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وعلى المتسابق أن يرفق:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة شخصية.

3- خطاب بنكي برقم الحساب، أو تحويل فودافون كاش، أو تطبيق إنستا باي من هاتف المتسابق بشرط تقديم ما يفيد ملكيته للخط.

• أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية.

- الأوبرا.

- الجزيرة.

- المجلس الأعلى للثقافة- إدارة المسابقات.

• تبدأ المسابقة يوم الأربعاء الموافق أول مايو 2024.

• آخر موعد لتلقي الأعمال الخميس الموافق 29 أغسطس 2024.

تليفون: 27353749 يتم تحميل طلب التقدم والإقرار من موقع المجلس الأعلى للثقافة: www.scc.gov.eg.