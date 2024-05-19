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«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانا في قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط

كتب:

اسلام فهمي
03:25 م | الأحد 19 مايو 2024
قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 20 و21 مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار «حسنين»، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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