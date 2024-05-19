إلهام شاهين تشارك في احتفالية قداس تكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما

شاركت الفنانة إلهام شاهين في القداس الاحتفالي الذي جرى تنظيمه احتفالا بالذكرى الـ70 لتكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، وشاركت عدد من الصور الخاصة بها من خلال صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

إلهام شاهين تشارك في احتفالية قداس تكريس كاتدرائية العذراء

وكتبت الفنانة إلهام شاهين على الصور قائلة: «تشرفت جدا بحضور القداس الاحتفالى بمناسبة الذكرى الـ70 لتكريس كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، وظهورات العذراء فى بلدة فاتيما البرتغال، بحضور مجموعة من السفراء منهم سفير الفاتيكان وسفير البرتغال وسفير بلجيكا وسفير رواندا وسفير تنزانيا ونائبة سفير هنجاريا وقنصل العراق ومسؤول القسم السياسى بالسفارة الأمريكية».

إلهام شاهين تستعيد ذكريا طفولها

وتابعت إلهام شاهين،«سعدت جدا بلقاء الأخت الراهبة تقلا ناظرة مدرستي راهبات سيدة المعونة الدائمة التي عشت معها ذكريات جميلة في طفولتي داخل المدرسة، وأيضا مدام فيفيان مدرسة الفرنساوي، فرحت بلقائهم وتذكرت معهم أيام طفولتي، شكرا جزيلا للمونسينيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية لدعوتى لحضور هذه الاحتفاليه الرائعة».