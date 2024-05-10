إلهام شاهين عن رئاسة مهرجان إيزيس لمسرح المرأة: نرتقي بالفكر والثقافة

جددت الفنانة إلهام شاهين، التعبير عن سعادتها بالرئاسة الشرفية لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة والمقرر انطلاقه يوم 16 مايو، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال نشر مجموعة من الصور للمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان.

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن حفل افتتاح مهرجان إيزيس لمسرح المرأة، سيكون مساء يوم 16 مايو بدار الأوبرا المصرية: «أتشرف جدًا أن أكون الرئيسة الشرفية لهذه الدورة، هذا المهرجان دولي ويشارك فيه عدد من الفرق الأوروبية والعربية».

إلهام شاهين رئيس شرفي للمهرجان

وأوضحت إلهام شاهين أن اهتمام المهرجان يكون بالأعمال التي تهتم بقضايا المرأة أوأن يكون صناعها من النساء: «أعتز بكوني درست المسرح بأكاديمية الفنون المصرية، وأتمنى التوفيق لكل المشاركين، وأدعو الجمهور لحضور المسرحيات والمشاركة في الندوات النقاشية لنرتقي بالفكر والثقافة».

أيام مهرجان إيزيس

وتستمر فعاليات الدورة الثانية من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة الذي ينطلق يوم 16 مايو من الشهر الجاري حتى يوم 22 من الشهر ذاته برئاسة المخرجة عبير لطفي، ويشارك به عدد من العروض العربية والعالمية، والدورة مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز.