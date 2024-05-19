«الاتصالات»: 20 تريليون دولار تكلفة الهجمات السيبرانية العالمية في 2026

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الالتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمي تنافسي؛ موضحا أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للهجمات السيبرانية قد قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبرانى

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر ومعرض «قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني» النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC في دورته السادسة، مشيرا إلى أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات فى عام 2021.

إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، كأول دولة في المنطقة.