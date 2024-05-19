«الاتصالات» تطلق مبادرة لتأهيل 1000 طالب جامعي على أمن المعلومات

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن إطلاق مبادرة مهارات سيبرانية، لتأهيل 1000 شاب من طلبة الجامعات، لسوق العمل بأمن المعلومات، فور تخرجهم.

تدريب وتأهيل ألف خبير سنويا

واضاف الوزير، على هامش انطلاق قمة مصر لأمن المعلومات، أن من أهداف المبادرة إعداد جيل جديد متخصص في مجال أمن المعلومات، وتأهيل شباب الجامعات للعمل في مجال أمن المعلومات لتقليل الفجوة في السوق، موضحا أنه يجرى تنفيذ المبادرة خلال فترة الدراسة، من خلال توفير المادة العلمية لطلاب الجامعات.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت على التوسع في كل مبادرات التدريب، وبناء القدرات الرقمية، إذ ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 الاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

وأضاف أنه يجرى توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التى توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح؛ موضحا أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بعدد 3 مراكز، ووصلت حتى الآن إلى 20 مركزا.