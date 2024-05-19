ضبط طالبين حاولا أداء امتحان الإعدادية بدلا من شقيقيهما في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأحد ثان أيام امتحانات الشهادة الاعدادية، ضبط طالبين حاولا أداء الامتحان بدلا من شقيقيهما، وجرى التحفظ على الطالبين وعمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة متابع لجنة شهادة إعدادية للتحقيق في بني سويف

وفي السياق ذاته، قرر هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إحالة متابع لجنة مدرسة طلبة عيد للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، لتغيبه عن اللجنة، وذلك على هامش تفقده لسير الامتحانات داخل اللجنة .

وكيل تعليم بني سويف يتفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من اللجان المنعقد بها امتحانات الشهادة الاعدادية، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، حيث تفقد لجان مدرسة طلبه عيد الاعدادية المشتركة بدموشيا التابعة لإدارة بني سويف.

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، وخلال تفقده للجان المدرسة قرر وكيل الوزارة إحالة متابع اللجنة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبه عن اللجنة

وأدى ما يزيد عن 58 ألفا و400 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر، وذلك في 315 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة.