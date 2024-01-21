إحالة عامل إلى التحقيق لمساعدته على الغش بامتحانات إعدادية بني سويف

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة عامل مدرسة إلى التحقيق والغاء تكليفه من أعمال الامتحانات، لمحاولته مساعدة طالب على الغش باستخدام الهاتف المحمول، وإتاحته دورة مياه المدرسة أمام الطلاب للغش داخلها، إضافة إلى إحالة طالب للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لحيازته هاتف محمول داخل اللجنة.

رصد محاولة غش في لجنة بإدارة اهناسيا التعليمية

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، رصدت محاولة للغش بإحدى لجان إدارة اهناسيا التعليمية، وفور توجه لجنة قادها وكيل الوزارة، فوجئوا بوجود هاتف محمول داخل اللجنة بحوزة طالب.

إحالة طالب للتحقيق لمحاولة الغش

وقرر وكيل الوزارة إحالة طالب في الصف الثالث الاعدادي إلى التحقيق بالشؤون القانونية، حيث جرى رصد محادثات هاتفية مع عامل المدرسة المكلف بالتواجد ايام الامتحانات.

إلغاء تكليف عامل من أعمال الامتحانات

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف لـ«الوطن»: «قررنا إلغاء تكليف عامل المدرسة من أعمال الامتحانات وما يترتب عليه من حرمانه من المكافأة، إضافة إلى إحالته للتحقيق، وذلك لإتاحته دورة المياه أمام الطلاب لمساعدتهم على الغش».