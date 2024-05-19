زراعة 4500 شجرة مثمرة بالوحدات المحلية والمدارس في مركز بيلا

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أيمن غالي، رئيس مركز مدينة بيلا، بتوزيع 4500 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بمركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر الاحتباس الحراري

وأوضح المحافظ، أنّ المبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مطالباً الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقاً حفاظاً على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار المثمرة داخل مدينة بيلا وجميع الوحدات القروية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب ومداخل المدينة.

زراعة شتلات الأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية

وأكد أيمن غالي، رئيس مركز مدينة بيلا، إنّه تم البدء في زراعة شتلات الأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنتزهات وأحواض الزينة بالمدينة بجانب الشوارع الرئيسية بالقرى.