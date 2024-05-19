50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.. «التضامن» تصرف تعويضات لضحايا حادث بهتيم

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف تعويضات لضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، في محافظة القليوبية، إذ اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، ومصرع 8 آخرين.

وأشارت وزيرة التضامن إلى صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفي، والمصاب حسب نسبة الإعاقة الناتجة عن الحادث.

تقديم الدعم اللازم

ووجهت وزيرة التضامن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.