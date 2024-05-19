رئيس «شؤون التعليم» يتفقد امتحانات الابتدائية والإعدادية بمنطقة القليوبية الأزهرية

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، اليوم الأحد امتحانات الشهادتين الابتدائية، والإعدادية، بمنطقة القليوبية الأزهرية، المُنعقدة بلجان، بنين وفتيات الخصوص، وكان في استقباله الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، بٌناء على تكليف فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

المؤسسة العريقة

وأوضح الدكتور الشرقاوي، أن هذه الامتحانات فٌرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لمعرفة مستواهم الحقيقي كما تعد تمهيدا لهم في المراحل المٌقبلة، مُطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمذاكرة واستشعار مسؤولية انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

الشهادة الإعدادية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185908 طالبا وطالب، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178014 طالبا وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء 15/5/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 21/5/2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 15/5/2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.