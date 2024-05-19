قطاع المعاهد الأزهرية يبدأ أولى فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بالمنوفية

افتتح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم الأزهري، أولى فعاليات نادي اللغة الإنجليزية لتبادل الخبرات المهنية، وتنمية المهارات المعرفية، والمشاركة في المشروعات الإبداعية بين المعنيين باللغة الإنجليزية في منطقة المنوفية الأزهرية، بتكليف من الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تعلم اللغات الأجنبية

وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، أهمية تعلم اللغات الأجنبية ومدى الحاجة إليها لإيصال رسالة الأزهر الشريف في مجال التعليم والتعلم، وكذا في بيان مقاصد التعليم المعتبرة في دنيا الناس، وأنّ التميز في العلوم يسهم في تحقيق التكامل المعرفي والتنوع الثقافي.

منطقة المنوفية الأزهرية

وأكد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، أنّ اتساع دائرة الفنون والمعارف والعلوم بين المعلمين والمتعلمين على حد سواء أمر مهم، ما يعد في ذاته جوهر المقصود من نماء العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية، ويجسد حقيقتها، ويسهم في مقاصدها المعتبرة في الأوساط العلمية والثقافية المختلفة.

وتضمنت الفعاليات تكريم بعض قيادات المنطقة القائمين على العمل، وبعض المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات من النابغين والنابغات في هذا التخصص، بحضور الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، وهشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ بالمنوفية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وهشام عبدالحميد، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، وعدد من قيادات منطقة المنوفية الأزهرية.