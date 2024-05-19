طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان أصول الدين والرياضيات

بدأ طلاب المعاهد الأزهرية امتحان مقرري الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب الشهادة الابتدائية لمدة ساعة ونصف على مستوى الجمهورية، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مقرري أصول الدين «ورقة أولى -التفسير والحديث» والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، وشهدت اللجان الامتحانية حالة من الهدوء على مستوى الجمهورية.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع يوفر كل سبل الراحة للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على أكمل وجه، وأن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط، مع توفير أكبر قدر من الهدوء في محيط اللجان من أجل الطلاب.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ويستمر قطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات، في عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي الحالي حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178 ألفا و14 طالبا وطالبة، وبدأت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 بينما تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 22/5/2024.