«معا نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة» ندوة توعوية بحي جمرك الإسكندرية

قالت الإعلامية أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية بالتعاون مع جمعية البركة للشباب نظم احتفالية عيد العمال في إطار الحملة التوعوية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لقطاعات الدولة المختلفة وأطراف العمل والإنتاج تحت شعار «معا نحو بيئة عمل أمنة وصحية مستدامة»، بحضور النائب فتحي عبد اللطيف مستشار الاتحاد المحلي لعمال مصر، والدكتورة روحية أبو غالي مدير عام إدارة الجمرك التعليمية.

دعم أصحاب الكفاءة

وقالت الدكتورة روحية أبو غالي، مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، إن التعليم الفني له دور كبير في بناء الأوطان، مُؤكدة أن المستقبل لخريجي التعليم الفني، مُناشدة أولياء الأمور بدفع أبنائهم للدخول فى مجال التعليم الفني لضمان مهنة يحتاج لها في سوق العمل، موضحة أنها في إدارة الجمرك التعليمية بدأت حصر ذوي الهمم من موظفي الإدارة ونسبة الـ 5 % أصحاب الكفاءات والموهبة من أجل دعمهم والاستفادة من قدراتهم.

مزايا التأمين الصحي

وأستعرض النائب فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد المحلى لعمال مصر، تاريخ الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعدت عمال مصر، لأنها تعكس حرص الدولة واهتمامها بالعمال من خلال خلق بيئة عمل صحية، مٌنوهًا أهمية العمالة الفنية فى تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج، حيث إن قرارات الرئيس السيسي لمست جميع الملفات والمشاكل التي يعاني منها العمال، ومنها ملف العمالة غير المنتظمة.

ضرورة التعلم المستمر

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، هي فكرة وطنية للعمل الأهلي من أجل خدمة أهالينا والنهوض بالمجتمع وتعظيم المنفعة المجتمعية، مشيرا إلى أن القوة الحقيقة للدولة المصرية هي العمالة المصرية وهى صمام الأمان لبلدنا، مشيدا بالعمالة المصرية التي أثبتت نفسها في الداخل والخارج، مشيرا إلى أهمية تحقيق الأمان الوظيفي، والمتمثل في تطوير الذات وتطوير الأداء المهني غير مرتبط بالسن.