مسؤول تأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان يكشف خريطة وبوابات دخول الجماهير

كشف العميد محمود القاضي، مسؤول عمليات شركة المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان، عن البوابات التي سيدخل منها جمهور الفريقين، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن خريطة دخول الجماهير تشمل عدة أمور مهمة، بداية من باب آل رشدان وهو الباب الغربي لاستاد القاهرة، ومخصص لجماهير المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى، سواء الأولى يمين أو يسار أو الأولى العلوية.

وأشار إلى أن البوابة الثانية، المطلة على شارع صلاح سالم وهيئة الاستعلامات ودار المدرعات، وهي البوابة التي تستقبل جماهير الدرجة الثالثة «يسار»، والدرجة الثانية الموحدة.

وتابع: «جماهير الدرجة الثالثة، سيتوجهون مباشرة من البوابة لمقاعدهم في المدرج بعد التفتيش، أما الدرجة الثانية الموحدة فلهم مسار داخلي منفصل، وصولا إلى مقاعدهم المخصصة».

واستطرد: أن «الباب الثالث وهو باب طريق النصر المطل على نادي الزهور، والنصب التذكاري، وهو مخصص لجماهير الدرجة الثالثة للزمالك يمين، سيتوجهون للمدرج المخصص لهم».

ولفت إلى أن الصحفيين والمصورين مخصص لهم نحو 250 موقعا بالنسبة للصحفيين، و100 للمصورين، عبر كشوف معتمدة من باب الفروسية، وهو مطل على السور الخلفي لنادي الزهور.