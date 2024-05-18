مسؤول تأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان: 53 ألف مشجع لكلا الفريقين

كشف العميد محمود القاضي، مسؤول عمليات شركة المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان، عن البوابات التي سيدخل منها جمهور الفريقين، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: أن غدا سيشهد عرسا كرويا، في تمام الساعة الثامنة مساء، وأن الحضور الجماهيري المقرر، يشمل 53 ألف مشجع من الجانبين، والأعداد المقررة تحددها جهات الاختصاص المنوط بها تحديد الطاقة القصوى لكلا الفريقين.

وكشف أن خريطة دخول الجماهير تشمل عدة أمور مهمة، بداية من باب آل رشدان، وهو الباب الغربي لاستاد القاهرة ومخصص لجماهير المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى، سواء الأولى يمين أو يسار أو الأولى العلوية.

وواصل: «جماهير نهضة بركان ستتواجد في الدرجة الأولى يمين من باب آل رشدان، وجماهير نادي الزمالك في الدرجة الأولى يسار أو العلوية أو المقصورة الرئيسية، سيدخلون أيضا من باب آل رشدان».

وأوضح أن الباب نفسه مخصص لدخول سيارات vip، وهي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ونهضة بركان، وأعضاء الاتحاد الأفريقي والضيوف الحاضرين.