مسؤول تأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان: ممنوع اللافتات المسيئة

كشف العميد محمود القاضي، مسؤول عمليات شركة المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان، أن أدوات التشجيع المسموح بها، هناك جهات اختصاص منوط بها مراجعتها قبل دخول الجماهير، ويسمح بدخولها بعد المراجعة أو عدم دخولها.

وحذر خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، من حمل لافتات مسيئة أو لافتات دعائية، قائلا: «ممنوع أي لافتات دعائية خارج سياق المباراة، أو لافتات تحمل عبارات مسيئة، أو أعلام، غير العلم المصري ونادي الزمالك، وهي القواعد ذاتها التي ستطبق الأسبوع المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وعن التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة غدا، مع تأكيدات شركة تذكرتي على إمكانية دخول الأستاذ الساعة الثانية ظهرا، قال: «كل المشروبات مسموح بها طالما محمولة في زجاجات بلاستيك، وهي المياه المعدنية العادية، مع ضرورة رفع الغطاء».

وقاطعته لميس الحديدي، قائلة: «إزاي يا فندم المياه من غير غطاء؟ تقع؟ لازم المياه أنا قلقانه على الناس من الحر؟»، ليرد قائلا: «الزجاجة بتخلص بسرعة قبل الوصول للمدرج وفيه كافتيريات مجهزة داخل الاستاد، ومتاح كل المشروبات للمشجعين».