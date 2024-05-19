محافظ قنا: نسعى لتهيئة الأجواء لخلق مناخ استثماري جاذب وزيادة نسب التشغيل

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا لحل شكوى مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد بالمنطقة الصناعية بـ«كلاحين»، قفط بخصوص أعطال الكهرباء لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ملف الاستثمار في قنا

حيث استمع محافظ قنا، لشكاوى المصنع، ووجه على الفور مسؤولي شركة الكهرباء بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

تقديم أوجه الدعم للمستثمرين

جدير بالذكر، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.