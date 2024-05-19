أزمة غير متوقعة تواجه الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

قبل المباراة المرتقبة على ملعب ستاد القاهرة، يبدو أن الزمالك تنتظره العديد من التحديات في طريقه للمنافسة على لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عندما يواجه نهضة بركان، في إطار إياب نهائي البطولة القارية، لعل أبرزها الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي تشهده البلاد في الأيام الأخيرة.. فكيف يؤثر ذلك عليهم؟

أزمة تواجه الزمالك أمام نهضة بركان

يُمثل الإجهاد الحراري هاجسًا كبيرًا للاعبين في مباريات كرة القدم التي تُقام في درجات الحرارة المرتفعة، حيث يُمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة الجسم بشكل سريع، ما قد يُسبب العديد من المخاطر، بينها جفاف الجسم وفقدان الوعي في بعض الحالات، وفقًا لما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، في حديثه لـ «الوطن».

تحدث بدران عن مخاطر الإجهاد الحراري على لاعبي كرة القدم، مشيرا إلى أنه يتسبب في حالة من الإرهاق والتعب، ما قد يلقي بظلاله على أداء الفريق، إلى جانب كونه قد يزيد فرص الإصابات في ظل ضعف الجسد على التحمل مقارنة بالأيام الأخرى.

نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري:

شرب كميات كافية من الماء قبل وأثناء وبعد المباراة.

الاستحمام بماء بارد بعد المباراة.

مراعاة فترات الراحة الكافية بين التدريبات والمباريات.

مراقبة علامات الإجهاد الحراري، مثل التعرق الشديد والصداع والدوار.

الزمالك سيكون على موعد الليلة مع مواجهة نهضة بركان، على ملعب استاد القاهرة، في الثامنة مساء، في إطار إياب نهائي الكونفدرالية، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بثنائية لهدف، لصالح الفريق المغربي.