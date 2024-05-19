3 قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

تتجه الأنظار في الثامنة مساء اليوم نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة الحاسمة التي تجمع الزمالك بنظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الكروي 2023 - 2024، حيث تبحث جماهير الفارس الأبيض عن تردد القنوات المجانية الناقلة للمواجهة المصيرية.

يدخل الفارس الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق الفوز وتعويض نتيجة الذهاب، بعدما سقط في فخ الهزيمة بهدفين لهدف، حيث يكفيه الفوز بهدف نظيف من أجل التتويج بلفب الكونفيدرالية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

وترصد السطور التالية تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

تايم سبورت الأرضية (نايل سات)

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تايم سبورت الأرضية (عرب سات)

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

Sky Sport 1 Deutschland

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D

التردد: 12515

الأستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 22000

وكان خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أعلن قائمة الفريق المقرر أن تخوض لقاء نهضة بركان وضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، سيد عبد الله نيمار، ترافيس موتيابا، محمد عاطف، مهاب ياسر، إبراهيما نداي، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.