القبض على تاجري مخدرات غسلا 60 مليون جنيه في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان في محافظة الجيزة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.

وتقدر تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا.