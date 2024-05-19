خبير: رفع «فيتش» تصنيف 4 بنوك مصرية يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمار

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، سيكون له أهمية كبرى، وشهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع التصنيف يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما يشجعهم على الاستثمار والتعامل مع البنوك.

زيادة السيولة من العملات الأجنبية

وأكد« خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنّ تعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك محلية في مصر، من مستقرة إلى إيجابية، وتأكيد تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند«-B» يرجع إلى زيادة السيولة من العملات الأجنبية، من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، مما أنعكس على أداء البنوك بشكل قوي على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.

تحسين التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك في مصر

وأضاف «خضر»، أن تحسين التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك في مصر، يعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل دولية بشروط أفضل، كما يحسن من سيولة البنوك المصرية، ويمكنها من القيام بدورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي، إذ إنّ رفع تصنيف البنوك المصرية، يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفظية، ما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل في البلاد، وكذلك تعزيز الصادرات وميزان المدفوعات.

وتتابع أنّ ارتفاع تصنيف البنوك المصرية، يحسن من قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير صادراتها، وذلك يسهم في تحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز قوة العملة المحلية.

وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عدلت نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند «-B»، وتضم البنوك الـ 4 كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي.