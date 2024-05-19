لطلاب الثانوية العامة.. رابط مُراجعة «حياة كريمة» لمادة اللغة العربية

تستكمل مؤسسة حياة كريمة، دعم طلاب الثانوية العامة، من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مٌبادرة مٌوجهة لطلاب الثانوية لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المٌراجعات النهائية المقدمة للطلاب بمختلف المواد، انطلاقا من إيمان المؤسسة بأهمية دورها المجتمعي تجاه كل الفئات المُستهدفة، خاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة، واستكمالا لدورها في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وأكدت حياة كريمة أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقوية استعداداتهم للامتحانات، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة للاستفادة من هذه الفرصة القيمة لمراجعة دروسهم بكفاءة.

رابط مراجعات حياة كريمة

وأوضحت المؤسسة، أنه يُمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة مراجعة مادة اللغة العربية على قناة مؤسسة حياة كريمة على اليوتيوب وعلى «تعليمي»، لفودافون، التي يُقدمها صلاح عبد المنعم، معلم خبير مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت حياة كريمة في بيان لها، أن المبادرة ستكون بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، لافتة إلى أن مراجعة المناهج ستكون متاحة على الموقع الرسمي لحياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة أبليكيشين تعليمي.