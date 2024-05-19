«حياة كريمة»: تنفيذ 876 مشروعا خدميا وتنمويا في قرى الغربية

أكدت الدكتورة زينب سامي، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة الغربية، تنفيذ 876 مشروعا في محافظة الغربية، حيث تم إنهاء 760 مشروعا حتى الآن، ويجرى العمل بـ95 أخرى، معظمها مشروعات تخص الرصف، مشيرة إلى الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمياه والغاز والصرف والاتصالات ودفن كابلات الكهرباء.

مشروعات حياة كريمة في قرى مركز زفتى

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن «محافظة الغربية محظوظة جداً باهتمام مؤسسة حياة كريمة، خصوصا مركز زفتى الذي يضم 54 قرية، و88 تابعو يخدم 599 ألف نسمة».