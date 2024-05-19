مئات فرص العمل في ملتقى «المصريين الأحرار».. اعرف التفاصيل

ينظم حزب المصريين الأحرار ملتقى توظيف لكافة الفئات العمرية والمؤهلات في مقر أمانة شمال القاهرة؛ يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الملتقى الخامسة مساء الأحد المقبل في مقر الحزب بشارع شبرا الرئيس 22، ويوفر الملتقى مئات فرص العمل تناسب جميع المؤهلات والخبرات، وذلك بحضور عدد كبير من الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق المصرية.

ملتقى حزب المصريين الأحرار

يعتبر ملتقى حزب المصريين الأحرار فرصة للشباب من جميع الأعمار الذين يبحثون عن عمل، ودعا الحزب جميع المهتمين للحضور والاستفادة من تلك الفرص المجانية.

يقام الملتقى بحضور قيادات الحزب المركزية، منهم رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وتحت إشراف مجدى طلعت مسؤول ملف التوظيف بالمركزية.

فرص العمل

ويوفر الحزب بإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، العديد من الخدمات المجانية المساعدة للشباب، من بينها ورش عمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية، استشارات مهنية وتوجيه وظيفي من قبل خبراء مختصين، تعريف بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات المختلفة.

وأكد حزب المصريين الأحرار، التزامه بدعم الشباب المصري ومساعدتهم على الانخراط في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال مبادراته وفعالياته المتنوعة، إيمانًا منه بأهمية دورهم في بناء مصر التي يحلم بها المواطن.