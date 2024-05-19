تراجع جديد في أسعار العجول قائم قبل عيد الأضحى

شهدت أسعار لحوم العجول والجاموس قائم قبل عيد الأضحى اليوم الأحد 19-5-2024، في أسواق الماشية تراجعا مستمرا نتيجة حالة الركود في الشراء، إذ تراوح كيلو اللحم البقري كبير السن قائم ما بين 110 و120 جنيها، بانخفاض بلغت قيمته 15 جنيها تقريبا، وذلك بحسب عصام عبدالجليل، عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين.

أسعار اللحوم قائم

وترصد «الوطن» قائمة بتفاصيل أسعار اللحوم قائم قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وفقا للمعلن من الشعبة العامة للقصابين.

أسعار العجول البقر والجاموس

- سعر كيلو اللحم البقري الكبير القائم بـ 120 جنيها.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ 160 جنيها للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ 130 جنيها للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ 165 جنيها للكيلو.

- أسعار العجول البقري وزن 400 كيلو تتراوح ما بين 40 لـ 45 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي في مصر

بلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيها، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 لـ 150 جنيها.

وسجلت أسعار اللحم البتلو نحو 220 جنيها، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.

أسعار الخرفان 2024

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

- سعر الخروف يتراوح ما بين 8000 لـ 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها.