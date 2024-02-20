تفاصيل تغيير لوجو بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (فيديو)

كشف محمد غنيمي، مدير التطور الإبداعي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تفاصيل تغيير لوجو بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحا أن اللوجو القديم كان عبارة عن خارطة أفريقيا مع نجمة تتغير مكانها حسب الدولة المضيفة للبطولة.

ابتكار لوجو جديد يُميز كل دولة عن غيرها

وأوضح مدير التطور الإبداعي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن رغبة «الكاف» كانت في ابتكار لوجو جديد يُميز كل دولة عن غيرها، ويُعكس رمزية أفريقية مُميزة، ولذلك تم تصميم لوجو جديد يضم:

- الكأس في المنتصف: رمزاً للبطولة.

- أنياب الفيل: رمزاً للدولة المضيفة (كوت ديفوار).

- ألوان الدولة المضيفة: لإضفاء لمسة مميزة لكل بطولة.

تغيير لوجو البطولة هو فكرة جماعية

وأكد مدير التطور الإبداعي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن تغيير لوجو البطولة هو فكرة جماعية تم العمل عليها بدقة وعناية لخلق هوية بصرية مميزة لكل دولة تستضيف البطولة.

وأشار مدير التطور الإبداعي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلى أن عمله كمدير قسم التطوير الإبداعي بالكاف يتطلب منه التأكد من الهوية البصرية للبطولة، بدءاً من الشعار إلى الإعلانات واختيار الألوان، مع مراعاة التناسق بين جميع العناصر، بما في ذلك ألوان الاستادات التي ستُقام فيها المباريات.