«نجوم ودعوا الكرة بسببه».. معلومات صادمة عن إصابة علي معلول

صدمة كبيرة عاشها جمهور النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد دقائق من انطلاق مباراة الأهلي والترجي أمس، في مشوار دوري أبطال إفريقيا، بعدما خرج اللاعب التونسي علي معلول مُصابًا، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

تفاصيل مرض علي معلول

وفقًا لما ذكرته صحيفة «فوتبول تونيزيان» التونسية، كشف التشخيص المبدئي عن إصابة علي معلول، بقطع في وتر أكيليس، وذلك عقب خضوعه للكشف في أحد مستشفيات تونس.

وأوضح التقرير إن اللاعب سيغيب عن لقاء العودة ضد الترجي، ومعسكر منتخب تونس المقبل بسبب الإصابة.

طبيب عظام: لاعبون ودعوا الكورة بسببه

كان الدكتور رضا الهميمي، استشاري جراحة العظام، أكد في حوار سابق له عبر قناة الحياة، إنه من خلال علاجه للعديد من المشاهير، فإن لاعبي الكرة هم الأكثر عُرضة للإصابة بقطع في وتر أكيليس، قائلًا: «وتر أكيليس هو العرقوب، ولاعبي الكرة وستات البيوت الأكثر عرضة له، وللأسف لاعبين كبار ومشاهير بطلوا كورة وودعوا الملاعب بسببه».

وأوضح الطبيي، إنه يتسبب في ألم كبير وتورم: «مبيقدرش ينزل رجله على الأرض وقت الإصابة».

ما هو وتر أكيلس؟

بحسب المركز العالمي للركبة والمفاصل، هو أطول وتر في الجسم، إذ يربط بين عضلات السمانة وعظم الكعب، وتؤدي إصابته إلى حالة التهاب تسمى التهاب الأوتار، والتي تؤدي للتورم والألم.

أعراض إصابة وتر أكيلس

عدم القدرة على الوقوف على أصابع قدميك.

الشعور بصوت فرقعة مصحوبًا بألم شديد .

تورم وتيبس في منطقة الكاحل تتبعه كدمات في المنطقة.

في بعض حالات الإصابة، قد يُطلب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على التشخيص.

علاج اصابة وتر أكيلس

يوصى بالجراحة للرياضيين أو الذين يمارسون عملاً بدنيًا ، أو في حالات الإصابة المتكررة بقطع في وتر أكيلس.