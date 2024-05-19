عاجل.. تحرك مفاجئ من الترجي بعد إصابة علي معلول الخطيرة

حرص مسؤولو نادي الترجي التونسي ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، على التواصل مع مسؤولي الأهلي من أجل الاطمئنان على سلامة التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر.

وعلم «الوطن سبورت» أن مسؤولو الترجي التونسي تواصلوا مع بعثة الأهلي بعد انتهاء لقاء الفريقين أمس، بالتعادل السلبي، من أجل الاطمئنان على «معلول» بعد نقله للمستشفى بسبب إصابته القوية خلال المباراة.

تفاصيل مكالمة يان ساس بالتونسي علي معلول

وحرص يان ساس لاعب فريق الترجي، على التواصل مع علي معلول وعدد من لاعبي القلعة الحمراء للاطمئنان على سلامة ظهير الأهلي، بعد الاشتباه في إصابته بقطع في وتر أكيليس.

وقال مصدر في الأهلي، إن «ساس» اعتذر لعلي معلول، وأكد له أنه لم يقصد التسبب في الإصابة، وتمنى له الشفاء العاجل في نهاية المكالمة.

ويلعب الأهلي أمام الترجي التونسي، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.