تشخيص إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي وموقفه من المشاركة في إياب نهائي أفريقيا.. عاجل

كشف أيمن عوض الله، متحخصص إصابات الملاعب، عن تفاصيل الفحص المبدئي لعلي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التي لحقت به خلال لقاء الترجي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في الوقت الحالي على ملعب حمادة العقربي.

إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي

وقال عوض الله في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« إصابة علي معلول في مباراة الترجي عباراة عن إصابة قوية في الكاحل، وفي حالة إصابته في بتمزق في الكاحل، فاللاعب لن تقل مدة غيابه عن المشاركة في المباريات إلى 21 يوماً، مشيراً إلى اللاعب ظهر عليه أن الإصابة قويا».

وتابع:« لو الأمر ملخ أو جزع، فمدة غياب اللاعب، لن تقل عن 9 أيام إلى أسبوعين وهو الأمر الأقرب، بينما لو الأمر كدمة، فلن يقل عن 5 أيام، والفحص الطبي عقب المباراة، سيحسم كافة التفاصيل».

وتعرض علي معلول للإصابة في الكاحل في الدقائق الخمس الأولي من عمر اللقاء، قبل أن يقوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بخروجه من اللقاء، وإشراك كريم فؤاد بدلا منه.