صدمة للأهلي.. طبيب يكشف تفاصيل إصابة علي معلول ويحدد مدة غيابه عن الملاعب

بعد دقائق قليلة من بداية مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريفيا، على ملعب رادس، تعرض الظهير الأيسر للفريق الأحمر علي معلول، للإصابة في كاحل القدم، ما أدى إلى مغادرته ملعب اللقاء، ودخول كريم فؤاد بدلا منه.

5 دقائق فقط لعبها التونسي علي معلول، بعد التعرض لأحد الالتحامات مع لاعب الترجي، وسقط بعدها ممسكا كاحله، وسط مخاوف جماهير النادي الأهلي من عدم لحاقه بمباراة الإياب، يوم السبت المقبل في القاهرة.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، بعض المعلومات عن إصابة علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، بحسب ما قاله الدكتور إسلام السيد، المتخصص في جراحة العظام، خلال حديثه مع «الوطن».

معلومات عن إصابة علي معلول

الإصابة في الكاحل بآلام شديدة تحدث عند تحريكه أو التحميل عليه، كما أن الكاحل يظهر «تورم»، وتغير في لون الجلد، ويحتاج ذلك النوع من الإصابات إلى فترة تعافي ليست قصيرة، من أجل العودة للتدريبات مرة أخرى بشكل طبيعي.

وتحدث إصابة الكاحل التي تعرض لها علي معلول في بداية مباراة الترجي، نتيجة القفز أو الجري بشكل خاطئ، أو بسبب سوء أرضية الملعب، أو في حالة وجودة مشكلة في حذاء اللاعب.

حزن جماهير النادي الأهلي

وعبرت جماهير النادي الأهلي، عن حزنها بسبب إصابة النجم علي معلول، خاصة أن هناك احتمالات لغيابه عن المباراة المقبلة في ستاد القاهرة الدولي، يوم 25 مايو المقبل.