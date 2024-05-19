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تطورات خطيرة في إصابة علي معلول ونقله للمستشفى

كتب:

محمد هانئ
12:41 ص | الأحد 19 مايو 2024
علي معلول

علي معلول

كشف أحمد المسيري، مراسل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، نقل الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إلى أحدى المستشفيات بعد إصابته أمام الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نقل علي معلول للمستشفى بعد إصابته أمام الترجي

وقال « المسيري» في تصريحات تلفزيونية:«إصابة علي معلول قد تكون خطيرة لأنها في مفصل القدم ويتوجه للمستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على قدمه ومعرفة مدة غيابه ومصير مشاركته أمام الترجي في الإياب.

الأهلي يتعادل مع الترجي التونسي

وتعادل النادي الأهلي، سلبيا أمام الترجي الرياضي التونسي، بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد حمادة العقربي أمس السبت.

ويحتاج النادي الأهلي، للانتصار في لقاء الإياب أمام نادي الترجي بنتيجة هدف نظيف، وذلك من أجل حصد لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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