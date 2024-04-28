في عيد ميلادها.. سر هدية «علب التونة» من أم كلثوم لنجوى إبراهيم

تحتفل الممثلة والمذيعة نجوى إبراهيم، بعيد ميلادها اليوم، بعد مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، التي تقترب من الـ19 عملا، ومن أشهرها فيلم «حتى آخر العمر»، مع الراحل محمود عبدالعزيز عام 1975.

وكان للإعلامية نجوى إبراهيم حظا وفيرا في لقاء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في صغرها؛ لإجراء حوار تلفزيوني معها في بداية مشوارها الفني.

اللقاء الأول بين نجوى إبراهيم وأم كلثوم

وتحدثت الإعلامية نجوى إبراهيم عن الواقعة النادرة التي حدثت بينها وبين أم كلثوم، قبل بدء الحوار التلفزيوني، قائلة: «حزنت كثيرا في أول لقاء بيننا، لأنه عندما رأتني قالت عني فتاة صغيرة لا أستطيع التحدث بكلمتين، ولكن بحسن نية مني عرضت عليها أن تبدل الثياب التي ترتديه لإجراء اللقاء؛ لأنه لا يليق بشاشة التليفزيون، حيث أن ألوانه كانت مزيجا بين الأبيض والأسود».

اختيار نجوى إبراهيم لثياب أم كلثوم

وأوضحت خلال لقاء تليفزيوني سابق: «وجدت الفنانة أم كلثوم مرحبة بذلك الطلب، وأخبرتني أن أذهب إلى غرفتها وأختار الثياب المناسب، وبالفعل ذهبت وكانت المرة الأولى التي أرى فيها جميع الماركات التي تمتلكها أم كلثوم، ووقع اختياري على أحد الثياب وبالفعل تم التصوير به».

وتابعت نجوى إبراهيم: «وظهرت الثياب التي ارتدتها بشكل رائع على شاشة التليفزيون، ومن بعد ذلك التصوير أحبتني كثيرا وظلت تسأل عن أحوالي وتتابعني وتطمئن علي».

وفي أحد الأيام عرضت نجوى إبراهيم على المخرج أن تذهب إلى منزل أم كلثوم لتعطيها الصور التي جرى التقاطها لهما سويا؛ لأنها تقيم بالقرب منها بمنطقة الزمالك، وبالفعل حدث وأثناء رحيل نجوى من منزل أم كلثوم، وجدتها تخبر إحسان، المساعدة الخاصة بها، أن تأتي بالصندوق الخاص بنجوى، وأعطتها صندوقا به 4 معلبات من التونة؛ لأنها تعلم أنها تحبها كثيرا.