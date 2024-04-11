«إكسترا نيوز» ترصد احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر من حديقة أم كلثوم

رصدت كاميرا قناة «إكسترا نيوز» احتفالات المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، من حديقة أم كلثوم بالمنيل.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

وقالت ريهام فيكتور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنّ حديقة أم كلثوم بالمنيل تتمتع بعدد من المميزات، التي تجعل منها مقصدًا لتردد للعديد من العائلات المصرية والأفراد من مختلف الأعمار، نظرًا لأنها تطل على نهر النيل في منطقة المنيل بشكل مباشر، كما أن بها عددًا كبيرًا من وسائل الترفيه، التي تجعل منها مقصدًا مختلفًا عن عدد كبير من الحدائق والمتنزهات الأخرى.

مميزات حديقة أم كلثوم بالمنيل

ولفتت إلى أنّ حديقة أم كلثوم بالمنيل بها مبان خاصة بألعاب الأطفال من مختلف الأعمار، وباعة في الحديقة لتوفير المشروبات الغازية والساخنة والمأكولات الخفيفة، كما أنها تضم رسامين للرسم على وجوه الأطفال برسومات مبهرة، تعبر عن فرحتهم عن عيد الفطر المبارك.

وأكدت أن الحديقة تتمتع بصيانة كاملة من إعادة كفاءة أعمدة الإنارة، وتكثيف عملية النظافة والتطهير والتعقيم، استعدادًا لكل ما يلزم للزائرين.