عالم بـ«الأوقاف» يقدم نصائح إلى المشتاقين للحج: سيتحقق دعاؤك من حيث لا تدري

قال الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن أشهر الحج تبدأ من شهر شوال وذي القعدة وقيل ذي الحجة كاملا، لافتا إلى أن من كتب الله له فريضة الحج عليه بالاستعداد النفسي وتهيئة نفسه لهذه الرحلة التى اختاره الله لها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، إنه ينبغي على مَن لم يرزقه الله الحج أن يتشبه بـ الحجاج في العبادة عسى الله أن يكتب له أجر الحج، ويدعو الله كثيرا بأن يوفقه لهذه الفريضة، لافتا إلى أن هذه بشرى حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما مِن مُسلِمٍ يدعُو بِدعوةٍ ليسَ فيها إِثمٌ ولا قَطِيعَةُ رحِمٍ إِلَّا أَعطَاهُ الله بِها إِحدَى ثلاثٍ: إِما أَن تُعَجَّل لهُ دعوتهُ، وإِما أَن يدّخِرها لهُ في الآخرةِ، وإِما أَن يصرِف عَنهُ مِن السُّوءِ مِثلَهَا.

وأضاف: «كثرة الدعاء والإلحاح على الله لأداء فريضة الحج، مجرب، فستجد دعاءك تحقق من حيث لا تدري كيف ولا متى، فأي دعوة المهم أن تخرج من قلب سليم، وأدعو ربكم وأنتم مقونون بالإجابة».

وتابع: «خلي عندك حسن ظن بالله وأنت بتدعي، والإجابة على الله هتيجى السنة دى أو السنة اللى بعتها، وكمان لو صليت الفجر فى جماعة ومكثت فى مكانك فى المسجد كتب لك أجر حج وعمرة تامة».