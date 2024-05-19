أمينة الفتوى: يجوز الحج أو العمرة بالأموال المودعة في البنوك

أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فتحية، حول: «إدخار المال بعمل جمعيات، ومن ثمَّ إيداعها بالبنك، فهل يجوز الذهاب للعمرة من هذه الأموال؟».

وقالت «السعيد»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «جائز إنها تدخر أموالها في جمعيات، أو إنها تدخرها في البنك لتستثمرها وتنميها بفوائد أيضا، فلا مانع في الذهاب بهذه الأموال لأداء العمرة».

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن «فوائد البنوك يجوز استخدامها فيما أراد الإنسان ولا حرمة فيها، وعليه يمكن لأى شخص أن يحج أو يعتمر منها».