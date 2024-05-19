أمينة الفتوى: يجب رد الحقوق لأصحابها قبل الذهاب لأداء فريضة الحج

أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فاطمة، حول: «ما الواجب على السيدات فعله استعدادًا لأداء فريضة الحج؟».

وقالت «السعيد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الحج في الأشهر الحرم، وهذه الأشهر لها مكانة عظيمة عن الله سبحانه وتعالى، وربنا أمرنا بها بأمرين هى التخلية وهي التخلي عن الظلم سواء في حق نفسه أو حق غيره، وربنا قال في القرآن الكريم (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)».

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأمر الثاني وهو التحلية، من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى، ويفوز بـ حج بيت الله سبحانه وتعالى، وعلى السيدات الذاهبات لأداء الحج، عليها أن تكون مؤهلة بشكل كافي لأداء الفريضة ولا تضيع عليها، فأول ما تفعله هو شكر الله على هذه النعمة، فربنا جعلها من الفائزين وعليها شكر الله واستشعار النعمة».

وتابعت: «على المرأة الذاهبة إلى الحج الاستغفار والتوبة من الذنوب سواء تعلمها أو لا تعلمها، وترد الحقوق لأصحابها وهى ذاهبة تؤدى شعيرة ونسك، فعليها أن تتعلم أحكام الحج».