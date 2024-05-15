تعرف على متوسط أسعار موسم الحج ومواعيد الرحلات من مصر

أعلنت الغرف السياحية متوسط أسعار تذاكر الطيران السياحي والاقتصادي والمتميز في موسم الحج 2024، إذ تختلف أسعار تذاكر الطيران، وتختلف الأسعار وفقًا لموعد السفر وموعد العودة.

الغرف السياحية تكشف أسعار موسم الحج 2024

جاء ذلك وفق ما صرح به أسامة السيسي عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إذ أكّد أن أسعار تذكر سفر الحجاج في الذهاب أو العودة بالنسبة لـ موسم الحج 1445، قد تشهد انخفاضا أو ارتفاعا بين 10 إلى 15% وفقًا لموعد الحجز.

- 35 ألف جنيه هو سعر السفر في رحلات الحج الاقتصادي ومدة الرحلة نحو 20 يومًا.

- 55 ألف جنيه رحلات الحج السياحي من فئة الـ5 نجوم (متوسط) مدتها 10 أيام.

موعد أولى رحلات موسم الحج

- تنطلق أولى رحلات حج الطيران بالمستوى الاقتصادي يوم 2 يونيو 2024.

- تنطلق أولى رحلات حج مستوى الـ5 نجوم يوم 10 يونيو 2024.

آخر موعد لانطلاق رحلات الحج السياحي

وبالنسبة لآخر موعد لانطلاق رحلات الحج السياحي سيكون 12 يونيو 2024.

مكاتب مصر للطيران لحجز تذاكر موسم الحج

وفي السياق ذاته، حددت شركة مصر للطيران، 3 مكاتب تابعة للشركة لإصدار تذاكر موسم الحج ، وهما كلا من:-

- مكتب شبرا، لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.

- مكتب مصر للطيران بمبني أكاديمية الشرطة سابقًا بالعباسية، إذ يصدر تذاكر حجاج القرعة.

- مكتب مصر للطيران في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لإصدار التذاكر الخاصة بحج الجمعيات الدينية.