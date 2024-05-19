«البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»

مع اقتراب موسم الحج بدأ مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، نشر رسائل توعوية للحجاج عبر صفحته على فيس بوك، آخرها بث مقطع فيديو عن أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج، والضوابط الواجب اتباعها حتى يقضي حجته بشكل صحيح.

أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج

وحول أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج فجاءت كما يلي.

- الاستعداد للسفر ومواقيت الحج.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية من إزالة الشعر الزائد، وقص الشارب وتقليم الأظافر.

- الالتزام بزي الحج وهو الالتزام بالإزار والرداء للرجال، أما المرأة فلها أن ترتدي ما شاءت مما يستر بدنها، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين.

- عند بدء السفر يغتسل الحاج غسل الإحرام في البيت ولبس ملابس الإحرام في البيت أو في المطار، ثم صلاة ركعتين سنة الإحرام وقول «لبيك اللهم عمرة».

- الإحرام قبل الميقات جائز عند جمهور الفقهاء.

مواقيت الحج

يجب على الحاج مراعاة مواقيت الحج والعمرة والتي لا يجوز مجاوزتها، وقسم العلماء مواقيت الحج إلى قسمين:

مواقيت زمانية

وهي الشهور المحددة للحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتحديدا هي من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة.

مواقيت مكانية

وهي الأماكن التي يهل منها للحج وهي بعيدة من حدود الحرم وهي من الحل، ووفقا لما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فهي كما يلي.

- ذو الحليفة تسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي الميقات المخصص لأهل المدينة وكل من أتى عليها غير أهلها.

- الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر وكل بلاد المغرب العربي وما وراء ذلك.

- قرن المنازل وتسمى الآن ميقات السيل الكبير، وهي لأهل نجد ودول الخليج العربي ومن سلك طريقهم.

- يلملم وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر من طريقهم، ويعرف الآن بميقات السعدية.

- ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق وكل من يمر من ذلك الطريق، إلى أن يحرموا بالعمرة ويسمى الآن الضريبة.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أنّه على الشخص أن يبدأ بالتلبية من حين الإحرام إلى أن يستلم الحجر الأسود في بيت الله الحرام، وصيغة التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».