عالم بالأوقاف: الحج ليس رحلة ترفيهية وإنما عبادة وجهاد

قال الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن الحجاج الذين أنعم الله عليهم بالحج عليهم هذا العام وجب عليهم الاستعداد نفسيا، لأنهم في رحلة عبادة جهادية، وليست رحلة ترفيهية تنزهية.

وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: اجعل رحلة الحج طاعة لله

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «اجعل هذه الرحلة في طاعة الله من بدايتها إلى نهايتها، من أول خطوة خارج البيت إلى العودة لله».

وأضاف: «الإنسان الناصح هو من يأخذ إجازة لنفسه من الدنيا، ويتوقف عن أي أمر يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى»، وأفضل الأيام التي يجب أن يستثمرها الإنسان هذه الأيام، والله جمع له بين شرف الزمان موسم الحج، والمكان مكة المكرمة».