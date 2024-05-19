آخر تحديث.. سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الأحد

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، حالة من الاستقرار في ختام التعاملات المسائية، ليسجل نحو 12.47 جنيه للشراء و12:50 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق المعلن رسميًا عبر المنصة الرسمية للبنك على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، خلال ختام التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل أمام الجنيه المصري 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.47 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.38 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.48 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

استقرار سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.61 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 12.44 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.