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آخر تحديث.. سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:36 م | الأحد 19 مايو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، حالة من الاستقرار في ختام التعاملات المسائية، ليسجل نحو 12.47 جنيه للشراء و12:50 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق المعلن رسميًا عبر المنصة الرسمية للبنك على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19-5-2024، خلال ختام التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل أمام الجنيه المصري 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.47 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.38 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.48 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

استقرار سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.61 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 12.44 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

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بقلم شوشة عبدالواحد